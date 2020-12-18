Министр спорта России отреагировал на решение CAS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти относятся с негативом и сожалением к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об ограничениях для российских спортсменов и запрету для президента Владимира Путина на посещение чемпионатов мира и Олимпиад, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением и, конечно, мы относимся к нему (решению CAS. — NEWS.ru) негативно. Но, вместе с тем, уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что...