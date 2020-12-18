Министр спорта России отреагировал на решение CAS

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как решение Спортивного арбитражного суда (CAS) скажется на проведении соревнований на территории страны.
На сегодняшний день мы можем руководствоваться только пресс-релизом, который вчера был опубликован по решению CAS. На основании этого релиза мы понимаем, что есть события, право на которые получила Россия в соответствии с решением международных федераций, — сказал Матыцин журналистам.
Глава ведомства добавил, что заключены контракты, которые юридически являются невозможными для переноса какого-либо соревнования.
Будем надеяться, что международные федерации не примут никакого другого решения. Россия всегда выполняет все гарантии. Все мероприятия, которые мы принимаем, признаются лучшими. Мы находится в тесном контакте со всеми федерациями по тем видам спорта, по которым должны пройти чемпионаты мира в нашей стране, и никаких рисков не видим, — сказал он.
Как сообщалось, CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн. Также в течении двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков также отреагировал на решение CAS, писал NEWS.ru.