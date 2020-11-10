Глава Футбольной ассоциации Англии ушёл в отставку после неосторожных слов

Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк, назвавший темнокожих игроков цветными, покинул пост свой пост. Об этом сообщила организация на своём сайте.
Мои неприемлемые слова оказали медвежью услугу футболу и тем, кто его смотрит. Это укрепило мою решимость двигаться дальше. Я глубоко опечален тем, что обидел различных людей в футболе, — отметил он.
Отмечается, что Кларк использовал в своей речи о расизме в футболе словосочетание «цветные игроки». Это вызвало скандал, после чего он принёс извинения.
Как писал NEWS.ru, социальная сеть Instagram вынуждена изменить правила публикации контента с обнажённым телом после того, как попала в скандальную ситуацию с темнокожей моделью плюс-сайз Ниоми Николас-Уильямс.
Активисты обвинили соцсеть в постоянной дискриминации чернокожих плюс-сайз-моделей именно таким способом — удаляя их фото.