Глава Футбольной ассоциации Англии ушёл в отставку после неосторожных слов

https://static.news.ru/photo/c6969cde-238a-11eb-8a1c-fa163e074e61_660.jpg Грег Кларк Фото: twitter.com/FA

Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк, назвавший темнокожих игроков цветными, покинул пост свой пост. Об этом сообщила организация на своём сайте.

Мои неприемлемые слова оказали медвежью услугу футболу и тем, кто его смотрит. Это укрепило мою решимость двигаться дальше. Я глубоко опечален тем, что обидел различных людей в футболе, — отметил он.

Отмечается, что Кларк использовал в своей речи о расизме в футболе словосочетание «цветные игроки». Это вызвало скандал, после чего он принёс извинения.

Как писал NEWS.ru, социальная сеть Instagram вынуждена изменить правила публикации контента с обнажённым телом после того, как попала в скандальную ситуацию с темнокожей моделью плюс-сайз Ниоми Николас-Уильямс.

Активисты обвинили соцсеть в постоянной дискриминации чернокожих плюс-сайз-моделей именно таким способом — удаляя их фото.