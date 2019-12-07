Евгений Гинер Евгений Гинер Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал работу главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

Господин Егоров — конченый негодяй, это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится, — цитирует Гинера Sport24.

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл с московским ЦСКА вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1, писал News.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях