https://static.news.ru/photo/a07a1508-1913-11ea-a8f5-fa163e074e61_660.jpgЕвгений ГинерФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал работу главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
Господин Егоров — конченый негодяй, это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится, — цитирует Гинера Sport24.
Футбольный клуб «Краснодар» сыграл с московским ЦСКА вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1, писал News.ru.