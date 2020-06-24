Три недели назад болельщики ЦСКА впервые за долгое время получили приятные известия: СМИ сообщили о возвращении легенды «армейского» клуба Вагнера Лава. Однако радость и ликование длились недолго. Накануне стало известно, что 36-летний нападающий сделал выбор в пользу казахстанского «Кайрата». Бразилец уже официально подтвердил, что с ЦСКА договориться не удалось. NEWS.ru попытался понять, почему третье возвращение Вагнера Лава в команду в итоге не состоялось.

Эта история начала развиваться стремительно. В начале июня футболист попрощался с «Коринтиансом». Лав разорвал контракт с бразильским клубом и в статусе свободного агента готовился отправиться в... Россию. Как бразильские, так и российские журналисты сообщали, что ЦСКА сделал Вагнеру выгодное предложение. Речь шла о контракте на один год с зарплатой €500–800 тысяч. Все детали были согласованы, оставалось лишь поставить подписи. Уверенности в том, что переход вот-вот состоится, добавляло и выступление пока ещё наставника «красно-синих» Виктора Гончаренко. За день до ухода Вагнера Лава из «Коринтианса» тренер в разговоре с журналистом Нобелем Арустамяном не пожалел добрых слов в адрес бразильца: «Понимаем наших болельщиков, которые пишут о возвращении. Вагнер стал более стройным, но сохранил резвость в работе с мячом. В 36 лет великолепно выглядит».

Вагнер Лав Marco Galvao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правда, в какой-то момент трансфер застопорился. Уже тогда следовало догадаться, что всё идёт не так гладко, как хотелось бы. Однако на фоне всех новостей, инсайдов и личных выступлений агента футболиста Эвандро Феррейра, утверждающего, что переход Вагнера в ЦСКА должен состояться со дня на день, казалось, что ситуация всё-таки под контролем.

Во вторник же, 23 июня, стало понятно, что это совсем не так. Вагнер Лав на своей странице в Instagram объявил, что переходит в казахстанский «Кайрат». Правда, бывший клуб Андрея Аршавина ещё не выступил с официальным заявлением по этому поводу. Подобное молчание, скорее всего, связано с тем, что в Казахстане до сих пор не открыто трансферное окно, а сроки возобновления чемпионата перенесли с 1 июля на 1 августа. Видимо, они пытаются сначала урегулировать внутренние вопросы. Но даже если на данный момент, как пишет «Матч ТВ», между Вагнером и «Кайратом» действуют только предварительные договорённости, это вряд ли будет означать, что переезд в Казахстан тоже может сорваться. Вагнер Лав и его агент не стали бы открыто говорить, что сделка состоялась, если бы не были до конца уверены в этом.

Нам интересно, почему в итоге сорвался почти состоявшийся трансфер в московский клуб. Поначалу говорилось, что переход заблокировали новые владельцы ЦСКА, но вряд ли это является причиной. За спортивную составляющую клуба отвечает Евгений Гинер. Возможно, бразильца не устроило то, что «армейцы» не смогут зарегистрировать его на остаток сезона, хотя изначально был расчёт на такой сценарий развития событий. А почему в таком случае футболиста не смутила неопределённость относительно чемпионата Казахстана? Видимо, определяющую роль в этой истории сыграли всё-таки условия. Вагнер Лав, конечно, попытался отречься от денежной подоплёки, но его агент оказался куда более прямолинейным. Эвандро Феррейра заявил, что в Казахстане его подопечного оценили по достоинству.

Почему Вагнер перешёл в «Кайрат», а не в ЦСКА? Потому что «Кайрат» действительно высоко оценил Вагнера. Они сделали лучшее спортивное и финансовое предложение. Обижен ли он на ЦСКА? Нет, это часть футбола. Контракт с «Кайратом» подписан до декабря, — передаёт слова агента Sport24.

Возможно, Вагнер Лав ещё вернётся в ЦСКА. Сам футболист изъявил желание завершить карьеру в московском клубе. Но вряд ли после этого случая болельщики «армейцев» так же радостно будут откликаться на известие о возвращении бразильца. В ситуации, когда Лав был нужен ЦСКА больше всего, он сделал выбор в пользу денег.

А говорят, что любовь нельзя купить. Эх...