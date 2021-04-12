Гильерме пригласили на заседание КДК РФС после игры со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/815a3b0c-9b81-11eb-a498-96000091f725_660.jpg Маринато Гильерме Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с участием голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гильерме обсудит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака». Об этом журналистам рассказал офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

Делегат матча «Локомотив» — «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник, — приводит РИА Новости слова Смертина.

По слова главы КДК Артура Григорьянца, на заседание пригласили самого Гильерме, а также представителей «Спартака» и «Локомотива». Столичное дерби состоялось в воскресенье, 11 апреля, и закончилось победой «Локомотива» со счётом 2:0.

Ранее стало известно, что КДК планирует разобрать 13 апреля ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков в адрес Гильерме. При этом директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что у клуба имеется видеозапись, подтверждающая, что вратарь «Локомотива» сам провоцировал фанатов.

Как сообщал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал победу в матче 25-го тура Российской премьер-лиги над «Спартаком» со счётом 2:0.