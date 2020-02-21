Дима быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока. О расторжении контракта, конечно, речи не идёт, — приводит слова Сайманова пресс-служба «Рубина».