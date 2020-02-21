Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию с травмой новичка команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Дима быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока. О расторжении контракта, конечно, речи не идёт, — приводит слова Сайманова пресс-служба «Рубина».
Ранее «Рубин» опубликовал результаты обследования полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который получил травму во время тренировки. Футболисту диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза, писал NEWS.ru.
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