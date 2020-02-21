Рустем Сайманов Рустем Сайманов Фото: FC Rubin / ФК «Рубин»/facebook.com

Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию с травмой новичка команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

Дима быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока. О расторжении контракта, конечно, речи не идёт, — приводит слова Сайманова пресс-служба «Рубина».

Ранее «Рубин» опубликовал результаты обследования полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который получил травму во время тренировки. Футболисту диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях