https://static.news.ru/photo/c23dd48a-e76e-11e9-88cf-fa163e074e61_660.jpg Александр Егоров Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подтвердил недовольство работой главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

Твит с призывом Егорова уйти в отставку? Мы решили выложить такое. Ну там моменты уже явно кричащие, сколько уже можно? Решили таким образом обратить на себя внимание. При этом я не считаю, что это плановая акция от судей против нас. Мне бы хотелось, чтобы Егоров рассказал про эти эпизоды, — цитирует Газизова Sport24 .

Он отметил, что если бы подобные судейские ошибки были совершены в сторону больших клубов, то случился бы скандал. Он подчеркнул, что судейские решения в этом сезоне носят странный характер.

Ранее в официальном Twitter «Уфы» выложили видео с нарезкой моментов матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», прикрепив хэштег «ЕгоровУходи», писал News.ru.