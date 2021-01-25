Гендиректор «Тамбова»: клуб прекратит существование с вероятностью 99%

https://static.news.ru/photo/6c8c8ec4-5f2b-11eb-bb27-fa163e074e61_660.jpg Ольга Коновалова Фото: fctambov68/vk.com

Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова заявила, что команда почти наверняка снимется с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) и прекратит своё существование.

Коновалова рассказала, что руководство клуба запросило у неё развёрнутый финансовый отчёт. На собрании собственников страдающей от финансовых проблем команды обсуждался вариант со снятием с чемпионата. Решение по этому вопросу будет принято до 31 января. Гендиректор оценила вероятность снятия в 99%.

На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона. Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования. В составе клуба должна быть молодёжь, академия футбола. Они вышли. И всё.

Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги и даже ФНЛ, — резюмировала Коновалова в интервью «Спорт-Экспрессу»

Ранее в CМИ распространилась фотография заявления «Тамбова» о прекращении дальнейшего участия в РПЛ. Спортивный директор команды Павел Худяков, комментируя публикации, сказал NEWS.ru, что о снятии «Тамбова» с чемпионата речь не идёт. Функционер, впрочем, признал, что ситуация в клубе «нестабильная».

Игроки тамбовской команды жалуются на долги по зарплате. Несколько футболистов объявили, что не будут играть, пока им не выплатят причитающиеся средства.

«Тамбов» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, у клуба 13 очков после 19 туров.