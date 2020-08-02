Гендиректор «Спартака»: Кокорин пошёл на понижение зарплаты

https://static.news.ru/photo/f41c79ac-d4ad-11ea-8129-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Скрин с видео FC Spartak Moscow/youtube.com

Гендиректор московского ФК «Спартак» Шамиль Газизов отказался называть точную сумму, которую форвард Александр Кокорин заработает на новом рабочем месте.

Газизов при этом уточнил, что 29-летний футболист, перейдя в стан «красно-белых», пошёл на понижение зарплаты. Гендиректор «Спартака» таким образом ответил на вопрос представителя портала Sport24, спросившего, будет ли Кокорин получать €3 млн в год, как сообщали некоторые СМИ.

Скажу так: Саша пошёл на понижение зарплаты. Это сто процентов. Его зарплата примерно сопоставима с лидерами «Спартака», — ответил гендиректор.

Кокорин присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента. О подписании контракта с форвардом по схеме «3+1» московский клуб официально объявил 2 августа, передавал NEWS.ru. За два дня до этого о переходе как о свершившемся факте говорил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

В сезоне РПЛ — 2019/20 форвард сыграл 10 игр за «Сочи», в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи. За команду из Краснодарского края Кокорин выступал на правах аренды из «Зенита».

Форвард выступал за национальную сборную в финальных турнирах ЧЕ 2012 и 2016 годов, а также ЧМ в 2014-м. Всего он сыграл за сборную России 48 матчей, в которых отличился 12 раз.