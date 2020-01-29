Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов вошёл в Совет по вопросам развития физической культуры и спорта при главе Республики Башкортостан.
Проект разработан в целях содействия развитию отрасли физической культуры и спорта на территории Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба «Уфы».
Ранее Газизов стал одним из инициаторов расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов и критически относится к противникам реформы. При этом общее собрание клубов РПЛ поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд, писал NEWS.ru.
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