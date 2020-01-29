https://static.news.ru/photo/b8e82372-427c-11ea-8931-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: FC Ufa / Футбольный клуб

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов вошёл в Совет по вопросам развития физической культуры и спорта при главе Республики Башкортостан.

Проект разработан в целях содействия развитию отрасли физической культуры и спорта на территории Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба «Уфы».

Ранее Газизов стал одним из инициаторов расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов и критически относится к противникам реформы. При этом общее собрание клубов РПЛ поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд, писал NEWS.ru.