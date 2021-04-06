Галицкий и Гончаренко – два утопающих: «Краснодар» не всплывёт

Мурад Мусаев ушёл из «Краснодара» после почти трёх лет работы. Теперь владельцу «быков» Сергею Галицкому предстоит начать всё с чистого листа. Клуб из Краснодара официально объявил о подписании Виктора Гончаренко, бывшего главного тренера ЦСКА. Белорусскому специалисту предстоит соответствовать главному требованию — ставить атакующий, комбинационный футбол и не опускаться ниже зоны еврокубков. Как любит Галицкий, как привыкли игроки. Справится ли с этим Виктор Михайлович, который не построил ничего за пять лет работы у руля «армейцев»?

О квалификации белорусского специалиста никто не спорит. Только вот сомнительно, что Гончаренко впишется в видение Сергея Николаевича со своей философией. С другой стороны, глоток свежего воздуха внести он в любом случае способен.

Наиболее успешен он был, работая с командами, которые показывали незамысловатый футбол — именно благодаря им он и сделал себе имя. Его команды ориентировались на быстрые контратаки, зачастую играли «вторым номером» и больше надеялись на ошибки соперников. Вспомнить хотя бы «Кубань», которая в Лиге Европы была на одном уровне с «Валенсией (1:1). А как выглядел БАТЭ на международной арене! Вместе с белорусским специалистом команда обыгрывала в Лиге чемпионов разных лет «Баварию» Юппа Хайнкеса (3:1), «Лилль» (3:1) и «Андерлехт» (2:1), играла вничью с «Ювентусом» (2:2 и 0:0) и «Миланом» (1:1). В Лиге Европы клуб из Белоруссии был лучше «Эвертона» (1:0), АЗ (4:1), играл вничью с ПСЖ (2:2 и 0:0).

Оказавшись в ЦСКА в той же Лиге чемпионов, Виктор Михайлович дважды обыгрывал «Реал» (1:0 и 3:0) и «Бенфику» (2:1 и 2:0), побеждал в плей-офф Лиги Европы на выезде «Лион» (3:2).

Только вот на этом, кажется, всё — финита. За пять лет работы с «армейцами» он так и не построил команду, как в песне болельщиков, «без которой нам не жить». Перед ним стояла чёткая установка — сделать доминирующий коллектив, который играет в комбинационный футбол и взламывает любую оборону соперника. Гончаренко старался, даже несколько матчей желаемое прорисовывалось, но на постоянной основе «красно-синие» играть так готовы не были.

Естественно, футбол оценивается по результату. И как раз по цифрам разница между «Краснодаром» Мурада Мусаева и ЦСКА Виктора Гончаренко колоссальная. «Быки» в среднем за матч владели мячом 60% времени, отдавали 613 передач и совершали 953 технико-тактических действия. «Армейцы» же владели мячом 53% времени, отдавали 520 передач и совершали 883 ТТД. Эти цифры говорят об одном — комбинационный футбол поставить белорус не смог.

Тогда что хочет Галицкий? Неужели он решился на глобальные перемены? Если так, то решение вполне логично и убедительно. Гончаренко сумеет изменить коллектив. Но если владелец клуба всё ещё ставит главной задачей сохранить стиль и узнаваемость команды, то выбор в пользу белоруса удивителен.

Сергей Галицкий fckrasnodar/vk.com

Давайте ещё раз проясним: Гончаренко — классный тренер, со своим мнением, жёсткий, он не будет соглашаться с Галицким во всём. Для владельца «Краснодара» это тоже вызов. Гончаренко всегда был успешен в российских клубах, которые не ставили задачу выигрывать чемпионат, у него отлично получилось в «Урале», «Уфе» и «Кубани». Не так хорошо в ЦСКА. Нет почти никаких сомнений в том, что «Краснодар» с Гончаренко будет плотно вверху таблицы, но есть огромные сомнения, что он сможет бороться за золото.

Футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с NEWS.ru оценил перспективы нового главного тренера краснодарской команды.

Галицкий и Гончаренко — это два утопающих. «Краснодар» сейчас — сбитый лётчик, Гончаренко — практический утонувший после увольнения из ЦСКА. И вот два утопающих хотят друг за друга зацепиться, но это может привести только ко дну. Этот контракт будет недолговечен. Галицкого начнёт раздражать упрямство Гончаренко, — сказал Селюк.

По его мнению, белорус не сможет перестроиться, но агент с интересом будет наблюдать, «как попытается переобуться новый главный тренер». Как утверждает Селюк, у Галицкого придётся «не просто поддакивать, но и говорить, что единственно правильное мнение именно Сергея Николаевича».

Агент убеждён, что уровень Гончаренко — «Уфа» или «Амкар». Тем не менее из хорошего — Виктор Михайлович может обучить молодых, которых в новой команде достаточно.

Гончаренко может работать в клубе типа «Уфы», «Амкара». Он способен обучать молодых, однако вспоминаем ЦСКА. Миллион раз я говорил, что Обляков и Ахметов — это такие опорные, которые и в «молодёжку» топят. Использование навесов — ни одного высокого — это сейчас появился Рондон. В каждой игре пропускали. Он тупо ставил Карпова, который то и дело лажал, а вся игра выстроена вокруг Николы Влашича. Он тренер для маленькой команды. В «Краснодаре», думаю, не получится. Но хочу посмотреть, как выстроятся взаимоотношения футболистов с ним, — добавил он.

У белоруса целый месяц для того, чтобы видоизменить команду. И показательной игрой станет именно противостояние в Москве 8 мая против теперь уже бывшей команды.

Гончаренко не способен навредить ЦСКА в мае. Он вообще навредить не способен. Забавно, его всегда защищали болельщики. Теперь у меня вопрос: после того как Гончаренко сразу переметнулся к конкуренту, учитывая, что на протяжении стольких лет он признавался в любви к команде, как к нему относиться? Виктор Михайлович даже не взял паузу, чтобы осмыслить ошибки, пять лет обманывал «армейцев», говоря о том, что сделает команду. Тут просто-напросто он поступил как человек-проститутка — перебежал. Переход Гончаренко в «Краснодар», думаю, похоронил его в сердцах болельщиков ЦСКА. Он утонул для них, — заключил Селюк.