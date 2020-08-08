Прошло ровно два года, как завершился 21-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого прошла в России. Наша страна впервые в своей истории стала хозяйкой мирового первенства игры миллионов. Россия была первая во всём в истории мундиаля. Впервые ЧМ проводился в Восточной Европе, также в первый раз ЧМ проходил на территории сразу двух частей света — Европы и Азии. Кроме того, это был первый чемпионат мира, на котором использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR).

Матчи команд прошли в 11 городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Екатеринбург, Саранск, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград) на 12 стадионах. Все мы помним, как сражалась российская сборная, но,...