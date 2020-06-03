Гаджиев связал решение «Химок» остаться в ФНЛ с амбициями руководства

https://static.news.ru/photo/3a2879ee-a5b7-11ea-95cd-fa163e074e61_660.jpg Гаджи Гаджиев Фото: ФК «АМКАР» | ПЕРМЬ СПОРТИВНАЯ/vk.com

Советский и российский тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему футбольный клуб «Химки», прошедший лицензирование и получивший право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), предпочёл остаться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Во многом это связано с амбициями руководства и экономической ситуацией — если команда выходит в высший дивизион, то обязательно должна бороться чуть ли не за еврокубки. Поэтому надо обязательно купить дорогих игроков и повысить «кратно» зарплату, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, есть и второй вариант развития, в котором не обязательно исходить из того, что нужно у всех выигрывать. При хорошей подготовке и организации можно побороться за десятку сильнейших, можно собрать больше зрителей на трибунах при соответствующей работе с ними.

С полной версией материала можно ознакомиться на сайте NEWS.ru в отделе «Спорт».