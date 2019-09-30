https://static.news.ru/photo/e8cb0116-e39c-11e9-b455-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Алания»/vk.com

Президент владикавказского футбольного клуба «Алании» Владимир Габулов заявил, что клуб достиг договорённости о сотрудничестве с испанским «Атлетиком».

Габулов рассказал, что член совета директоров «Атлетико» Оскар Арсе был на стадионе во время игры с ЦСКА по приглашению общего товарища Алана Агузаров.

Ему стало интересно, как устроен футбол в Северной Осетии. Мы говорили о сотрудничестве — пока не могу раскрыть всех деталей, но упор будет сделан на детский и юношеский футбол, — цитирует Габулова Sport24.ru.

Он рассказал, что Арсе пригласил представителей «Алании» в Бильбао на один из ближайших матчей чемпионата и предложил тренерскому штабу пройти стажировку в «Атлетико».

Вполне возможно, мы этим воспользуемся, — добавил Габулов.

Ранее News.ru писал, что «Алания» уступила ЦСКА в 1/16 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-синих.