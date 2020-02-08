Оргкомитет чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге «раздал» свои футбольные «Оскары», победителем которого стал «фильм» «Чудо в Амстердаме».
Статуэтка досталась полуфинальному матчу Лиги чемпионов, который прошёл 8 мая 2019 года, между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» (2:3).
Лучшим режиссёром признан главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп за «фильм» «Мистер Крутой».
Российский игрок испанской «Сельты» Фёдор Смолов победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за «фильм» «Путь царя».
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#Oscars2020!
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#Oscar2020 pic.twitter.com/SUGzkcoZd9 February 10, 2020
Ранее полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин угадал победителя «Оскара», которым стал корейский триллер «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо, писал NEWS.ru.
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