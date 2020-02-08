https://static.news.ru/photo/1b94c546-4bdf-11ea-9a82-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оргкомитет чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге «раздал» свои футбольные «Оскары», победителем которого стал «фильм» «Чудо в Амстердаме».

Статуэтка досталась полуфинальному матчу Лиги чемпионов, который прошёл 8 мая 2019 года, между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» (2:3).

Лучшим режиссёром признан главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп за «фильм» «Мистер Крутой».

Российский игрок испанской «Сельты» Фёдор Смолов победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за «фильм» «Путь царя».

Ранее полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин угадал победителя «Оскара», которым стал корейский триллер «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо, писал NEWS.ru.