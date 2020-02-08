https://static.news.ru/photo/77cc97d6-4bd9-11ea-9703-fa163e074e61_660.jpg Александр Ерохин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин угадал победителя «Оскара», которым стал корейский триллер «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо.

Большинство игроков национальной команды проголосовали за фильм «Ford против Ferrari». Голоса в пользу спортивной ленты отдали Ильзат Ахметов, Денис Черышев, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Антон Шунин и Антон Миранчук.

За «Джокера» проголосовали Иван Игнатьев, Георгий Джикия и Вячеслав Караваев, за фильм «Ирландец» — Фёдор Чалов и Максим Беляев. Артём Дзюба отдал голос «Однажды... в Голливуде», а Николай Комличенко за картину «1917».

Как ранее сообщалось, что «Паразиты» получили четыре статуэтки, писал NEWS.ru.