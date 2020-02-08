https://static.news.ru/photo/15d66bd2-4a6d-11ea-bbcb-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский нападающий Фёдор Смолов не был готов к тому, что испанская «Сельта» предложит ему контракт, однако он решился на этот шаг.

По его словам, он был в Лондоне с друзьями, когда ему позвонил агент и сообщил радостную новость.

Агент позвонил мне, когда мы ужинали с друзьями. Он сказал, что «Сельта» мной интересуется. Моя реакция: «Серьёзно?» Он ответил: «Да-да, это правда. Что ты об этом думаешь?» Я не думал даже и 10 секунд. Почти сразу ответил, что готов переехать, — признался спортсмен.

Через пять минут ему позвонил главный тренер клуба, и они поговорили. А на следующий день все договорённости уже были улажены. Футболист признался, что в восторге от этих перемен.

Я сказал друзьям и родителям, что это будто в сериале. Всё произошло так быстро, как в кино, — подчеркнул Смолов в разговоре с порталом «Спорт-Экспресс».

Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», писал NEWS.ru.