Футбольный клуб «Тамбов» зимой может сняться с чемпионата России

https://static.news.ru/photo/14562d32-3717-11eb-a779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Тамбов» может сняться с Российской премьер-лиги (РПЛ) уже этой зимой. Об этом сообщили источники, близкие к клубу.

Так, главной причиной такого решения может стать тот факт, что руководство Тамбовской области не исполняет свои обязанности перед футбольным клубом.

Тамбов точно доиграет оставшиеся в декабре матчи, но в зимний перерыв может сняться с РПЛ, — отметил собеседник портала Championat.com.

Некоторое время назад появилась информация о том, что футболисты «Тамбова» собираются бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против московского «Спартака» из-за задолженностей по зарплате. Письмо соответствующего содержания и с аналогичной просьбой они уже писали губернатору Александру Никитину. Генеральный директор команды Ольга Коновалова сообщала, что задолженность составляла более 140 млн рублей. Однако в течение лета клубу удалось её закрыть.

Ранее NEWS.ru писал, что Мордовия готова рассмотреть переезд «Тамбова», заявил министр спорта республики Александр Савилов.

В текущем сезоне «Тамбов» выступает на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. За его аренду выплачивают порядка 3 млн рублей за один матч.