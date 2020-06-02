https://static.news.ru/photo/5d0646e0-a4df-11ea-95bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckarpaty.com

Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.

Повторное тестирование прошли 65 членов команды. В итоге чуть менее половины тестов дали положительный результат на коронавирус, сообщает пресс-служба «Карпат».

Все заболевшие находятся в изоляции. Остальные представители команды будут находиться на обязательном карантине не менее двух недель. Все тренировки клуба будут отменены.

Представители клуба обратились к организаторам чемпионата Украины с просьбой не останавливать турнир.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.