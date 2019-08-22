https://static.news.ru/photo/0b8f7dfe-c4bb-11e9-815a-fa163e074e61_660.jpg Фото: chaykafc1/facebook.com

В офисе владельца футбольного клуба «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) Андрея Чайки прошли обыски, связанные с подозрением в обмане букмекеров. В разных регионах страны на один из матчей с участием клуба были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей.

Как сообщает « Блокнот Ростов », общие выплаты составили свыше 350 млн руб., что и вызвало подозрения у правоохранительных органов.

Команду из Ростовской области ранее подозревали в проведении договорных матчей, одним из которых была встреча с «Черноморцем» из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), закончившаяся победой «Чайки» со счётом 3:1.

Как сообщил глава КДК Артур Григорьянц, по полученным данным, в день матча главным тренером «Черноморца» было сделано заявление о том, что генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко предложил 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения за победу над «Чайкой» в связи с тем, что от результата игры с «Чайкой» решалась судьба путёвки в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

При этом отдельное дело возбудили и представители МВД, однако о результатах расследования правоохранители пока не отчитались.

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