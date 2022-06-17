Футбольный ЦСКА совершил первый трансфер после прихода нового тренера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский ЦСКА подписал контракт с сербским защитником Миланом Гайичем, сообщается на сайте красно-синих. Контракт с футболистом будет действовать до 2025 года. В новой команде игрок будет выступать под 22 номером.

Добро пожаловать домой, Милан! — говорится в заявлении москвичей.

Первым профессиональным клубом Гайича стал белградский ОФК, он также выступал за французский «Бордо». Последним клубом серба была «Црвена Звезда». К армейцам защитник присоединился на правах свободного агента.

Ранее стало известно о назначении главным тренером ЦСКА Владимира Федотова. Специалист сменил на этом посту Алексея Березуцкого. Переход Гайича стал первым трансфером при новом тренере армейцев.