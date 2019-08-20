https://static.news.ru/photo/fee475dc-c352-11e9-aebf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сутормин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный агент Алексей Сафонов объяснил, как можно было продать футболиста Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей при средней стоимости 120 миллионов.

Значит, возможно, раз так сделали. Мы в России живём, чего удивляться? Как систему обошли? Я могу кому-то квартиру подарить, например. Элементарно ушли от налогов. Я хозяин клуба, могу отдать игрока бесплатно, могу за рубль, а могу за двадцать миллионов продать. Обошли финансовый фэйр-плей. Обидно, что в этих схемах страдают воспитавший клуб, детская школа, которые получают определённый процент. Здесь получат символические десять рублей. Но бумага всё стерпит, как говорится, — сказал Сафонов корреспонденту News.ru.

Кроме того, агент отметил, что и «Оренбург», и «Зенит» спонсируются Газпромом, что позволило провести взаимозачёты.

Кто-то придумывает законы, а кто-то нарушает. Раньше делали так: если игрок стоит определённую сумму, его отдавали в аренду в команды, где низкий коэффициент. Не надо забывать, что «Оренбург» и «Зенит» спонсируются из одного источника — это газпромовские команды, которые, вероятно, сделали свои взаимозачёты, — заключил он.

Сутормин является воспитанником «Зенита», за клуб «Оренбург» выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги за «сине-бело-голубых».

Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей, писал News.ru.