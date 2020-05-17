Футболисты «Уфы» начнут тренировки после тестирования на коронавирус

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что перед началом тренировок игроки команды сдадут тесты на коронавирус.
18 мая мы собираемся, сдаём тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определёнными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле, — цитирует Газизова ТАСС.
Он также отметил, что в данный момент ведётся работа по возвращению иностранных футболистов в Россию. Переговоры с игроками, контракты которых заканчиваются 30 июня, начнутся после возобновления тренировочного процесса.
Ранее правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, гражданам других государств, вернуться в Россию. При этом легионеров обяжут пройти 14-дневный карантин. Внесение изменений в ранее принятое распоряжение правительства позволяет спортивным организациям возобновить тренировки после смягчения ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.