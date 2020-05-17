Футболисты «Уфы» начнут тренировки после тестирования на коронавирус

https://static.news.ru/photo/a3b98094-9822-11ea-a419-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcufa.pro

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что перед началом тренировок игроки команды сдадут тесты на коронавирус.

18 мая мы собираемся, сдаём тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определёнными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле, — цитирует Газизова ТАСС.

Он также отметил, что в данный момент ведётся работа по возвращению иностранных футболистов в Россию. Переговоры с игроками, контракты которых заканчиваются 30 июня, начнутся после возобновления тренировочного процесса.

Ранее правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, гражданам других государств, вернуться в Россию. При этом легионеров обяжут пройти 14-дневный карантин. Внесение изменений в ранее принятое распоряжение правительства позволяет спортивным организациям возобновить тренировки после смягчения ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.