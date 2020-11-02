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Футболисты ФК «Аякс» заболели коронавирусом

19:14, 02 ноября 2020
Фото: vk.com/afcajaxnews

В голландском футбольном клубе «Аякс» 11 спортсменов заразились коронавирусом.

Так, положительные тесты игроки клуба сдали перед матчем Лиги чемпионов против датского «Миттьюлланда». В настоящее время футболисты находятся на самоизоляции, руководство клуба не разглашает имена заразившихся, пишет Reuters.

Матч «Аякса» с «Миттьюлланном» состоится в Дании 3 ноября. Игра начнётся в 23:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что 35-летний португальский футболист итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду вылечился от коронавируса.

Тест футболиста показал отрицательный результат. Спортсмен выйдет из режима самоизоляции.

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