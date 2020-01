Ситуацию инициировал 24-летний хавбек, который довольно грубо сфолил на защитнике. Впоследствии Боатенг не выдержал и ударил одноклубника по лицу. Драку быстро прекратили, однако футболисты не общались между собой до конца тренировки.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz