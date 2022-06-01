Футболистов «Спартака» и «Динамо» наказали за драку в финале Кубка России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон и полузащитник «Динамо» Денис Макаров дисквалифицированы на два матча Кубка России. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС), сообщается на сайте организации.

Поведение обоих игроков признано агрессивным. Кроме того, бело-голубые вынуждены будут заплатить штраф в размере 275 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и скандирование нецензурных выражений.

Николсон и Макаров устроили драку после финального свистка решающего матча Кубка России. Оба игрока получили красные карточки.

Встреча прошла 28 мая и завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1. Красно-белые завоевали первый Кубок России с 2003 года.