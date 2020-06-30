Футболистка США отказалась преклонить колено в поддержку Black Lives Matter

https://static.news.ru/photo/58327e9a-bab5-11ea-9554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Riccardo Giordano/Global Look Press

Вратарь американского футбольного клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи перед матчем с «Потрленд Торнс» отказалась преклонить колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Во время исполнения гимна США напарницы Мерфи по команде поддержали акцию, преклонив колено, голкипер же не стала этого делать.

Движения Black Lives Matter возникло после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания его полицейским. По сообщениям СМИ, данный эпизод не попал в обзор матча, также его нет на сайтах клубов либо страницах в соцсетях. К футболистке не стали применять санкции.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как Black Lives Matter изменило спорт. К сожалению, многие изменения являются неоднозначными.