Футболистам сборной Китая запретили делать татуировки

Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР запретило футболистам делать татуировки и рекомендовало игрокам, у которых уже есть татуировки, удалить их или скрыть, сообщает Reuters.

Подобные нововведения должны соблюдаться в национальных командах всех возрастов, уточняет агентство. Это необходимо для укрепления позитивного духа футболистов, для формирования положительного примера в обществе. Кроме того, в сборную Китая U-20 и юношеские национальные команды запрещено вызывать футболистов с татуировками.

Также китайские власти призвали поводить в национальных командах идеологические и просветительские мероприятия.

Это позволит усилить осознание миссии, ответственности и чести, а также создать национальную команду, способную побеждать и бороться, — говорится в сообщении.

Сборная Китая в последний раз выходила в финальную часть чемпионата мира в 2002 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что решение дипломатов США и ряда их союзников бойкотировать зимнюю Олимпиаду, которая пройдёт в Пекине, является ошибочным и неприемлемым. По словам главы государства, Россия всегда была против политизации спорта. Он также отметил, что китайская экономика «неизбежно» станет первой в мире. В предыдущий раз США полностью бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Тогда страной руководил президент Джимми Картер. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.