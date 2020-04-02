Футболистам «Атлетико» урезали зарплату на 70%

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» сокращает зарплату спортсменов и тренерского состава на 70% из-за пандемии.
Во внутреннем соглашении, которое подписали все игроки основного состава, прописаны два возможных сценария в зависимости от развития ситуации в текущем сезоне. Эти меры должны позволить сохранить зарплату сотрудникам, контракты с которыми приостановили на неопределённое время, таких в клубе — 430 человек,
Чемпионат Испании приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. В стране заражены более 94 тысяч человек.
Как писал NEWS.ru ранее, футболисты московского «Спартака» будут получать на 40% меньше зарплаты до восстановления тренировочного процесса. Об этом сообщается на сайте клуба.
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