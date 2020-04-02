Футболистам «Атлетико» урезали зарплату на 70%

https://static.news.ru/photo/0f63ee02-7527-11ea-88d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt Wilkinson via www.imago-ima

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» сокращает зарплату спортсменов и тренерского состава на 70% из-за пандемии.

Во внутреннем соглашении, которое подписали все игроки основного состава, прописаны два возможных сценария в зависимости от развития ситуации в текущем сезоне. Эти меры должны позволить сохранить зарплату сотрудникам, контракты с которыми приостановили на неопределённое время, таких в клубе — 430 человек, сообщается на сайте ФК.

Чемпионат Испании приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. В стране заражены более 94 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru ранее, футболисты московского «Спартака» будут получать на 40% меньше зарплаты до восстановления тренировочного процесса. Об этом сообщается на сайте клуба.