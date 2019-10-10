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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что хотел бы видеть клуб «Нижний Новгород» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

С большим удовольствием хотел бы наблюдать за ФК «Нижний Новгород» в РПЛ, но попасть туда можно лишь заняв первое, второе место в Футбольной национальной лиге или попав в зону стыковых...