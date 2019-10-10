Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Малком не сможет выйти на поле раньше весны 2020 года.
По результатам обследований, медицинский штаб петербургского клуба принял решение прооперировать игрока. Операция, проведённая в Финляндии, прошла успешно, сообщает пресс-служба «Зенита».
22-летний бразилец будет восстанавливаться по индивидуальной программе и не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20.
Малком получил травму 10 августа во встрече пятого тура чемпионата России против «Динамо» (2:0).
Фанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион во время матча, писал News.ru.
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