Нападающий голландского футбольного клуба «Витесс» Рой Беренс рассказал, что он не сошёлся взглядами с бывшим главным тренером клуба Леонидом Слуцким.
Я всегда был игроком основы. Но Слуцкий придерживался своего плана. На следующий день он сказал, что у него другое мнение. Слуцкий отобрал у меня год футбола, — цитирует Беренса Vitesse Inside.
В нынешнем сезоне Беренс не сыграл ни одного матча за «Витесс».
Как ранее писал NEWS.ru, казанский футбольный клуб «Рубин» назначил на должность главного тренера команды российского специалиста Леонида Слуцкого.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен