Футболист Тарасов оказался неплохим баскетболистом

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, как оказалось, довольно хорошо управляется не только с футбольным, но и баскетбольным мячом. На площадке у своего загородного дома он продемонстрировал дальний бросок и бросок из-под кольца.
Видео футболист
Тарасов во время самоизоляции восстанавливался от травмы и отмечал, что для него карантинные меры пошли на пользу. Сейчас игрок уже полностью здоров и готов помочь клубу на чемпионате.
Однако на днях Тарасов снова вызвал критику у пользователей соцсетей. Причиной стало интервью футболиста в котором он рассказал о своей бывшей жене певице Ольге Бузовой.
Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Тина Канделаки выступилас критикой в адрес Тарасова из-за того, что он раскрыл настоящую причину развода с Ольгой Бузовой.
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