Футболист Тарасов оказался неплохим баскетболистом

https://static.news.ru/photo/1e4d4b68-977b-11ea-a879-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, как оказалось, довольно хорошо управляется не только с футбольным, но и баскетбольным мячом. На площадке у своего загородного дома он продемонстрировал дальний бросок и бросок из-под кольца.

Видео футболист опубликовал в stories в Instagram. При этом Тарасов так точно совершал броски в кольцо, что в случае неудачи в футболе, вполне мог бы сделать карьеру баскетболиста.

Тарасов во время самоизоляции восстанавливался от травмы и отмечал, что для него карантинные меры пошли на пользу. Сейчас игрок уже полностью здоров и готов помочь клубу на чемпионате.

Однако на днях Тарасов снова вызвал критику у пользователей соцсетей. Причиной стало интервью футболиста в котором он рассказал о своей бывшей жене певице Ольге Бузовой.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Тина Канделаки выступилас критикой в адрес Тарасова из-за того, что он раскрыл настоящую причину развода с Ольгой Бузовой.