Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко готов возглавить итальянский «Милан», но не раньше ноября, так как хочет выйти с национальной командой на чемпионат Европы — 2020.

Также 43-летний специалист хочет совмещать посты в сборной и клубе. Ответа от итальянцев на это предложение украинца пока не последовало, пишет Tuttomercatoweb. Украинец выступал за «Милан» с 1999-го по 2006-й,...