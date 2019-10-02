Бывший нападающий французского футбольного клуба «Ницца» Ламин Диаби заявил, что украл часы у одноклубника Каспера Дольберга из-за зависти.

Я сделал этот поступок не из-за жадности, а из-за разочарования и зависти. Мне всего 18 лет, но это не оправдание, — написал игрок в Twitter.

Спортсмен признался, что совершил трусливый поступок и теперь он покидает команду.

Это самое большое наказание для меня, — сказал Диаби.

Ранее сообщалось, что французский футбольный клуб «Ницца» расторг контракт с нападающим Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника Каспера Дольберга за €70 тысяч, писал News.ru.

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