Бывший нападающий французского футбольного клуба «Ницца» Ламин Диаби заявил, что украл часы у одноклубника Каспера Дольберга из-за зависти.
Я сделал этот поступок не из-за жадности, а из-за разочарования и зависти. Мне всего 18 лет, но это не оправдание, — написал игрок в Twitter.
Спортсмен признался, что совершил трусливый поступок и теперь он покидает команду.
Это самое большое наказание для меня, — сказал Диаби.
— Lamine DiabyFadiga (@Diabylamine9)
#LDNINE pic.twitter.com/UjdG1IjX5A October 1, 2019
Ранее сообщалось, что французский футбольный клуб «Ницца» расторг контракт с нападающим Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника Каспера Дольберга за €70 тысяч, писал News.ru.