Футболист «Круйзеро» упал на автомобиле с обрыва высотой 200 метров и выжил

https://static.news.ru/photo/550d545a-b926-11ea-8708-fa163e074e61_660.jpg Энрике Фото: Cruzeiro/twitter.com

Полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» Энрике выжил после падения со скалы высотой 200 метров на автомобиле.

Менеджер футболиста сообщил, что тот отделался одними ссадинами. Сам Энрике находится в шоке и не может объяснить причины аварии. Для его спасения были задействованы четыре пожарные машины, сообщает Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий французского футбольного клуба «Осер» Фабрис Леполь погиб в результате ДТП на 44-м году жизни. Авария произошла в ночь с четверга на пятницу, писал NEWS.ru.