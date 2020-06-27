Футболист «Круйзеро» упал на автомобиле с обрыва высотой 200 метров и выжил

Полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» Энрике выжил после падения со скалы высотой 200 метров на автомобиле.
Менеджер футболиста сообщил, что тот отделался одними ссадинами. Сам Энрике находится в шоке и не может объяснить причины аварии. Для его спасения были задействованы четыре пожарные машины, сообщает Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий французского футбольного клуба «Осер» Фабрис Леполь погиб в результате ДТП на 44-м году жизни. Авария произошла в ночь с четверга на пятницу, писал NEWS.ru.
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