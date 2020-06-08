Футболист ЦСКА Щенников прооперирован в Москве

https://static.news.ru/photo/50e67b50-a994-11ea-bc6b-fa163e074e61_660.jpg Георгий Щенников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников перенёс операцию в Москве.

Футболист во время тренировки 5 июня получил травму — перелом четвёртой пястной кости правой кисти со смещением. Ему было проведено оперативное лечение в одной из московских клиник, сообщает пресс-служба клуба.

О сроках возвращения Щенникова в общую группу будет объявлено позже.

Ранее полузащитнику московского ЦСКА Ильзату Ахметову сделали успешную операцию в Германии. Футболисту сделали артроскопию на левом плечевом суставе, писал NEWS.ru.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.