Футболист ЦСКА Щенников прооперирован в Москве

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников перенёс операцию в Москве.
Футболист во время тренировки 5 июня получил травму — перелом четвёртой пястной кости правой кисти со смещением. Ему было проведено оперативное лечение в одной из московских клиник, сообщает пресс-служба клуба.
О сроках возвращения Щенникова в общую группу будет объявлено позже.
Ранее полузащитнику московского ЦСКА Ильзату Ахметову сделали успешную операцию в Германии. Футболисту сделали артроскопию на левом плечевом суставе, писал NEWS.ru.
Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.
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