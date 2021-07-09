Футболист ЦСКА перешёл в киевское «Динамо» на правах аренды

Московский ЦСКА отдал белорусского футболиста Илью Шкурина в аренду киевскому клубу «Динамо». Как сообщила пресс-служба ЦСКА, нападающий будет находиться в команде до окончания сезона-2021/22.

«Динамо» может выкупить футболиста после завершения срока аренды. С армейцами у него контракт с 2020 до 2024 года.

В завершённом чемпионате РФ 21-летний форвард выходил на поле в девяти матчах. Он забил три мяча. До контракта с ЦСКА Шкурин выступал за белорусские «Витебск» и «Энергетик-БГУ». В чемпионате Белоруссии 2019 года он забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

В декабре прошлого года стало известно, что нападающего хотят забрать в армию за отказ выступать за сборную Белоруссии. Об этом заявил футбольный агент игрока Валерий Исаев. По его словам, руководство Белорусской федерации футбола пыталось шантажировать Шкурина.

Спортсмен отказался играть за сборную Белоруссии до смены власти в стране, заявил Исаев. Попавший в расширенный список игроков национальной команды на матчах Лиги наций спортсмен написал в своём Instagram, что отказывается выступать за сборную.