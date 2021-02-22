ФНС подала в суд на тренера «Зенита»

https://static.news.ru/photo/88f921f8-7515-11eb-845e-96000091f725_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обратилась в суд с исковым заявлением в отношении главного тренера футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергея Семака.

Помимо футбольной деятельности Семак управляет рестораном «Сад» в Северной столице. В разгар пандемии COVID-19 он обратился в органы власти с просьбой о материальной помощи. Ресторан получил субсидию с условием, что в заведении не будет проводиться сокращение персонала. Однако одного сотрудника всё-таки уволили, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

ФНС требует вернуть выданную государством материальную помощь в размере 97 тысяч рублей. Семак уверяет, что сотрудник «Сада» ушёл по собственному желанию. Также в заведении говорят, что уже вернули деньги государству и готовы представить подтверждающие это документы.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, за это время он дважды привёл клуб к первому месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). Под руководством Семака команда также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Семак заявил, что «Зениту» из-за сложившейся экономической ситуации будет сложно усилиться за счёт трансферов, передавал NEWS.ru.