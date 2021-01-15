Семак назвал трансферные планы «Зенита» в межсезонье

https://static.news.ru/photo/95002bc0-57fd-11eb-8471-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трансферную работу будет непросто выполнить из-за сложившейся экономической ситуации, заявил главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.

Будем стараться готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему — чтобы отрабатывались цели, которые у нас есть, — отметил Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Он также добавил, что трансферная работа необходима для клуба, чтобы сохранялось движение вперёд. «Зенит» по итогам 19 туров лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир будет возобновлён в конце февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что петербургский «Зенит» продолжает тренировочный сбор в Дубае — там же находится и московский «Спартак». Однако, вопреки ожиданиям многих болельщиков, матча между ними не будет.

Текущий сбор «Зенит» проводит без нападающего Артёма Дзюбы и вратаря Андрея Лунёва, заболевших коронавирусом. По словам Семака, они едва ли вернутся в строй в ближайшее время.