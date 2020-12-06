ФК «Тамбов» недополучил 92 млн рублей из областного бюджета

https://static.news.ru/photo/1efec43a-37d8-11eb-83d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Футбольный клуб «Тамбов» недополучил 92 млн рублей из бюджета Тамбовской области.

В частности, за сезон-2019/20 клуб должен был получить из областного бюджета 680 млн 800 тысяч рублей. Согласно первому соглашению от 5 июня 2019 года, «Тамбову» выделили лишь 450 млн. 23 апреля 2020 года с клубом было подписано дополнительное соглашение на сумму 50 млн рублей. 16 июня 2020 года с «Тамбовом» заключили ещё одно дополнительное соглашение, теперь уже на 88 млн рублей, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом в финансовых документах прописано, что данные средства предназначались исключительно на прошлый сезон — по ним клуб предоставил отчёт Управлению по физической культуре и спорту.

Как выяснилось, именно из-за нехватки 92 млн рублей за сезон-2019/20 в «Тамбове» образовалась задолженность перед футболистами по премиям за прошлый чемпионат.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подверг критике «Тамбов», который из-за долгов по зарплате сыграл на выездном матче против «Спартака» ослабленным составом.

Так, на поле не стали выходить Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков. Футболистов заменили игроки молодёжной команды.