ФК «Локомотив» заплатит за трансфер Камано €5,5 млн

https://static.news.ru/photo/4b86289a-dbc6-11ea-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Франсуа Камано Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник «Бордо» Франсуа Камано перейдёт в московский «Локомотив». Трансфер обойдётся «железнодорожникам» в € 5,5 млн. Ранее называлась сумма в €7 млн.

24-летний гвинейский футболист Франсуа Камано подпишет контракт, рассчитанный на четыре года, пишет RMC Sport.

Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2021 года. В общей сложности во французской Лиге 1 Камано провёл за «Бастию» и «Бордо» 160 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 10 результативных передач.

Ранее бывший полузащитник столичного футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан попрощался со своими партнёрами по клубу. 5 августа форвард сборной Перу 35-летний Джефферсон Фарфан перестал быть игроком «Локомотива». Клуб не предложил ветерану продлить контракт. Срок его действия истёк после сезона-2019/20, который затянулся из-за пандемии коронавируса. Фанаты «железнодорожников» обожали Джеффа и до последнего надеялись, что южноамериканский нападающий продолжит помогать «Локо» завоёвывать трофеи, писал NEWS.ru.