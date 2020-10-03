ФК «Локомотив» обыграл «Химки» в 10-м туре РПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над подмосковными «Химками» со счётом 2:1 в матче десятого тура чемпионата России.
На 25-й минуте матча счёт открыл Виталий Лисакович, но в начале второго тайма гол от полузащитника «Химок» Кирилла Боженова сравнял счёт. Решающий мяч оформил полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев.
По итогам первых десяти игр в Российской премьер-лиге «Локомотив» занимает четвёртую строчку с 18 очками. «Химки», набравшие 6 очков, держатся на 14-м месте.
Первые три строчки чемпионата остаются за «Зенитом» (21 очко), московским «Спартаком» (21 очко) и ЦСКА (19 очков).
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, закончивший предыдущий сезон за «Порту», перейдёт в ФК «Локомотив».
Добавьте наши новости в избранные источники