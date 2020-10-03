ФК «Локомотив» обыграл «Химки» в 10-м туре РПЛ

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Нападающий Зе Луиш, ранее игравший за московский «Спартак», а сейчас выступающий за «Порту», перейдёт в столичный «Локомотив». О готовящемся трансфере стало известно в воскресенье, 4 октября.

Форвард подпишет с «железнодорожниками» контракт на три года, передаёт «Чемпионат». За «Спартак» Зе Луиш выступал на протяжении четырёх лет. В 2017 году в составе «красно-белых» он стал чемпионом России. В...