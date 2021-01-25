«Фиорентина» проведёт презентацию Кокорина в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/5b75e4de-5f24-11eb-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» планирует провести презентацию нападающего Александра Кокорина уже в ближайшие дни, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Мы пока точно не знаем, но если всё пойдёт хорошо, в ближайшие дни игрок будет удалённо представлен прессе, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пока в клубе нет определённости, когда Кокорин сможет дебютировать за команду.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.