ФИФА выступает за временное увеличение количества замен

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Международная федерация футбола (ФИФА) предложила временно разрешить заменять пять игроков за матч.

В турнирах, где сейчас разрешено менее пяти замен, каждая команда получит право пять раз сменить игроков с возможностью провести ещё одну дополнительную замену в экстра-тайме, — заявил представитель ФИФА журналистам Sky Sports.

Мера призвана снизить риски для здоровья игроков, поскольку во время возобновления нынешнего сезона много матчей будет проходить за короткий промежуток времени.

Количество замен предлагается увеличить на следующий сезон и чемпионат Европы 2021 года.

NEWS.ru писал, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21 может появиться ещё два клуба. Это произойдёт, если пандемия коронавируса не позволит доиграть сезон.