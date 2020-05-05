ФИФА в мае получит данные о манипуляциях с пробами российских спортсменов

30 апреля отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершил разбирательство по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. WADA направило результаты разбирательства в международные федерации различных видов спорта. В Международной федерации футбола (ФИФА) ожидают получить материалы в мае.
Как
Как ранее сообщал NEWS.ru, в WADA работают над новым методом выявления допинга, который позволит выявлять запрещённые вещества по нескольким каплям крови.
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