ФИФА в мае получит данные о манипуляциях с пробами российских спортсменов

https://static.news.ru/photo/a1559c60-8eeb-11ea-938e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

30 апреля отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершил разбирательство по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. WADA направило результаты разбирательства в международные федерации различных видов спорта. В Международной федерации футбола (ФИФА) ожидают получить материалы в мае.

Как передаёт Associated Press, в ФИФА рассказали о тесном сотрудничестве с WADA. Международная федерация футбола рассчитывает «как можно скорее закрыть это дело». Агентство отмечает, что в настоящее время неизвестно, есть ли среди подозрительных допинг-проб те, что принадлежат футболистам. Перед стартом чемпионата мира 2018 года в ФИФА заявляли, что никто из игроков российской сборной не был замешан в допинговом скандале.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в WADA работают над новым методом выявления допинга, который позволит выявлять запрещённые вещества по нескольким каплям крови.