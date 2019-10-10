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Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранила президента Федерации футбольных ассоциаций Уганды Мозеса Хассима Магого на два месяца.

Магого обвиняется в перепродаже билетов на чемпионат мира по футболу 2014 года, сообщила пресс-служба ФИФА.

На чиновника наложен штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков, а также двухмесячное отстранение от участия в любых видах футбольной деятельности на национальном и международном уровне.

Ранее Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала виновным бывшего президента федерации футбола Сальвадора Рейнальдо Васкеса в деле о коррупции и нарушении Кодекса этики ФИФА, писал News.ru.