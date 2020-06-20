Футбол

Федун раскритиковал судейство в матче «Арсенал» — «Спартак»

20:17, 20 июня 2020 44
Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун раскритиковал судейство в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (3:2).

Он отметил, что игра ему понравилось, хотя футболисты «Спартака» расслабились в конце матча. При этом Федун не понимает, почему судья назначили пенальти в ворота московской команды в конце матча.

А что делает у нас ВАР, я не знаю. Я не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же VAR. Вопрос не к судье, а к VAR. Наш игрок бьёт по мячу, соперник ныряет, бьётся головой о ногу. Это за гранью добра и зла!цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2 в гостевом матче 23-го тура РПЛ. Счёт на 44-й минуте матча открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Также в московской команде отличились защитник Николай Рассказов (66) и нападающий Эсекьель Понсе (79). На пятой дополнительной ко второму тайму минуте гол забил нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. Через три минуты нападающий тульской команды Даниил Лесовой забил мяч после назначенного пенальти.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях