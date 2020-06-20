Федун раскритиковал судейство в матче «Арсенал» — «Спартак»

https://static.news.ru/photo/96c89786-b31a-11ea-92f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун раскритиковал судейство в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (3:2).

Он отметил, что игра ему понравилось, хотя футболисты «Спартака» расслабились в конце матча. При этом Федун не понимает, почему судья назначили пенальти в ворота московской команды в конце матча.

А что делает у нас ВАР, я не знаю. Я не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же VAR. Вопрос не к судье, а к VAR. Наш игрок бьёт по мячу, соперник ныряет, бьётся головой о ногу. Это за гранью добра и зла! — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2 в гостевом матче 23-го тура РПЛ. Счёт на 44-й минуте матча открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Также в московской команде отличились защитник Николай Рассказов (66) и нападающий Эсекьель Понсе (79). На пятой дополнительной ко второму тайму минуте гол забил нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. Через три минуты нападающий тульской команды Даниил Лесовой забил мяч после назначенного пенальти.