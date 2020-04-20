Футбол

Федун назвал трансфер Шюррле в «Спартак» провалом

14:50, 20 апреля 2020 11
Андре Шюррле Андре Шюррле Фото: Сергей Люнтюхов/NEWS.ru

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение клуба не выкупать контракт полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».

С финансовой точки зрения — провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. У кого-то получается, а у кого-то нет, — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Ранее владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун заявил, что на время паузы в национальных чемпионатах из-за пандемии коронавируса необходимо отменить для клубов правило финансового фейр-плей, писал NEWS.ru.

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