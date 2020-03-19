https://static.news.ru/photo/32e0614a-69cd-11ea-843a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Global Look Press

Владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун заявил, что на время паузы в национальных чемпионатах из-за пандемии коронавируса необходимо отменить для клубов правило финансового фейр-плей.

Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35–40%. В связи с этим возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым фейр-плей? Доходов-то нет, — приводит слова Федуна РБК.

Он добавил, что в связи с этим «ни один клуб не выполнит финансовый фейр-плей». Совладелец ЛУКОЙЛа уточнил также, что спонсоры могут задаться вопросом, зачем контракты спонсорские, если нет трансляций.

Его (фейр-плей. — NEWS.ru) надо отменять. Или приостанавливать, — сказал Федун.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, почему не было поддержано предложение владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о досрочном завершении чемпионата России по футболу, писал NEWS.ru.