Фанаты «Спартака» написали петицию с призывом не увольнять Виторию

Болельщики московского футбольного «Спартака» выступили против увольнения португальского наставника Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты создали петицию на портале Change.org, в которой обратились к владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой оставить специалиста на своей должности. На момент написания новости петицию подписали 583 человека.

Уважаемый Леонид Арнольдович! Мы, болельщики футбольного клуба «Спартак», просим вас как владельца клуба принять наиболее взвешенное решение о судьбе главного тренера команды Руя Витории. В СМИ стали появляться разного рода вбросы о якобы уже заключённом контракте клуба с итальянским специалистом Паоло Ваноли и скорой отставке нынешнего главного тренера, — говорится в петиции.

В сообщении отмечается, что большинство болельщиков московского клуба желают, чтобы Витория продолжил работу на посту главного тренера «Спартака». Фанаты согласились, что в национальном чемпионате «красно-белые» выступают не лучшим образом, однако напомнили о триумфальном выступлении в Лиге Европы. Под руководством португальца команда заняла первое место в группе с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией», напрямую квалифицировавшись в 1/8 финала.

Самое время дать возможность исправить сложную ситуацию и сделать окончательные выводы по работе главного тренера не сейчас, а хотя бы по истечении этого сложного сезона. Мы надеемся, что вы проявите мудрость и понимание и дадите шанс Рую Витории доработать сезон до конца, — заявили фанаты.

Витория известен по работе с португальскими командами «Фатима», «Пасуш де Феррейра», «Витория» и «Бенфика», а также «Ан-Насром» из Саудовской Аравии. Летом 2021 года португалец возглавил «Спартак». Под его руководством «красно-белые» провели 25 матчей, в которых одержали девять побед, потерпели десять поражений и восемь раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» может встретиться с каталонской «Барселоной», дортмундской «Боруссией» или итальянской «Аталантой» в 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Соперником санкт-петербургского «Зенита» в стыковых матчах турнира могут стать «Наполи», «Лацио», «Рейнджерс» и другие клубы.