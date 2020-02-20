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Фанаты украинского футбольного клуба «Шахтёр» напали на болельщиков португальской «Бенфики» в конце матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошёл в Донецке и завершился со счётом 2:1.

Отмечается, что местная служба безопасности бездействовала. В результате инцидента один из болельщиков «Бенфики» был вынужден отправиться в больницу для наблюдения, сообщает A Bola.

Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне.

Ранее футбольный клуб «Кальяри» вынес троим фанатам команды пожизненный запрет на посещение домашних матчей итальянского клуба за расистские оскорбления, писал NEWS.ru.